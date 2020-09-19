











"Барон Рене Фазел заявил, что если бы чемпионат мира-2021 по хоккею проходил прямо сейчас, то устроить его в Минске было бы никак нельзя.





Напомню, что ЧМ-2021 предписан к Минску и Риге.





Ну да, я соглашусь с Фазелем — при такой токсичности в Минске, где срывают даже концерт Николая Баскова, провести хоккейные топ-матчи было бы сложно. Да еще на фоне коронавируса. Это как танцевать джигу на скользкой бочке, которая крутится в волнах океана.





Тут надо или бочку поставить на песок, чтобы на ней плясать, или хотя бы выбрать доску для серфинга.





Вот я прям вижу, что в районе октября-ноября у Минска заберут ЧМ. Весь вопрос, куда его отдадут. Логично — в Швейцарию (где сгорел ЧМ-2020). Проще всего — в Россию. При этом та часть, что у Латвии, может остаться в Риге", — отметил Лысенков в своем телеграм-канале.



