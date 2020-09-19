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Сергей Костицын: «Пока не рассматриваю чемпионат Беларуси для продолжения карьеры. Хочется поиграть где-то на более высоком уровне»

Белорусский нападающий Сергей Костицын рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Сергей Костицын: «Пока не рассматриваю чемпионат Беларуси для продолжения карьеры. Хочется поиграть где-то на более высоком уровне»
фото: hockey.by
– Я сейчас в Минске, продолжаю набирать форму, тренируюсь по индивидуальному плану. И, конечно, жду каких-то предложений, вариантов. Очень хочется вернуться на лед и продолжить карьеру. Можно сказать, что уже готов снова играть – травму залечил. В плане здоровья все нормально – осталось дождаться какого-то предложения.

- «Юность» – вполне неплохой вариант для возобновления карьеры после перерыва. Он вообще обсуждался?

– Если честно, я пока не рассматриваю чемпионат Беларуси для продолжения карьеры. Хочется поиграть где-то на более высоком уровне.

Сам я никуда не звоню. Полностью в этом вопросе доверяю агентам. Надеюсь, что вскоре найдется какой-то вариант. Конечно, хочется начать играть уже в ближайшее время. Но пока нет особой конкретики.

- Александр Китаров уехал в «Куньлунь», который базируется под Москвой. Рижское «Динамо» подбирает в том числе и российских хоккеистов. Эти варианты рассматриваются?

– Повторюсь: была бы конкретика. Пока про эти варианты сложно что-то говорить. А так, думаю, можно было бы и в «Куньлунь» поехать. Но пока таких разговоров не было, а значит и обсуждать их нечего.

- Европа?

– Все же видят, какая там ситуация. Очень сложно уехать куда-то, чемпионаты отменяют. Но если ситуация нормализуется и будет предложение из сильного турнира, то почему бы не рассмотреть такой вариант. Но опять же: не хочется сотрясать воздух пустыми разговорами, – сказал Костицын-младший.
hockey.by
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