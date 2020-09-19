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Левандовского обвинили в мошенничестве

Нападающего "Баварии" Роберта Левандовского обвинили в мошенничестве, сообщает AS со ссылкой на Der Spiegel. Иск против игрока мюнхенцев подал его бывший агент Цезари Кухарски, в котором он требует компенсации в размере 9 млн евро, передает "Чемпионат".



Как сказал источник, Левандовски незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях. Сам футболист назвал иск необоснованным и обвинил своего бывшего агента в попытке шантажа.

Также сообщается, что есть документы, свидетельствующие о том, что сумма поступила на счет игрока в Польше, вероятно, в обход немецких налоговых органов.

Польский форвард перешел в команду в 2014 году из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Всего он провел за "Баварию" 289 матчей, забил 246 голов и отдал 57 результативных передач. В сезоне-2019/2020 нападающий установил историческое достижение – стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых клуб принимал участие.
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