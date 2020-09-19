







Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания Совета Международной федерации хоккея с шайбой была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира будет продолжена.





Белорусская сторона с пониманием восприняла решение Совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19, подчеркнула готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе.





Рене Фазель отметил, что у ИИХФ нет сомнений в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне и станет настоящим праздником, объединяющим любителей хоккея из всех стран, сообщает телеграм-канал Министерства спорта.





Напомним, вчера Европарламент призвал отозвать решение о проведении ЧМ-2021 в Беларуси. О невозможности проводить совместный чемпионат с Беларусью заявили и официальные лица Латвии.