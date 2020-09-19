Валерий Исаев: «Минское «Динамо» «убито»

- Выступление в еврокубках – отличный стимул, чтобы заработать хорошие деньги и премии.





– Разумеется. Но, честно скажу, сегодня не представляю, как можно мотивировать, например, минское «Динамо». Мне не стыдно признаться, даже рад вылету этой команды из еврокубков. Причем именно на этой стадии и с такой блеклой игрой, а также с таким тренером, руководителями и учредителями. Их матч с «Пястом», как и все другие игры в еврокубках, проходил без болельщиков. Думаю, даже без болельщиков за пределами стадиона. Мне не стыдно это говорить, хотя «Динамо» – клуб моего детства, юности и молодости. Вот только сегодня он «убит»! О минском «Динамо» у меня остались лишь приятные воспоминания. Не могу сказать сколько пройдет времени, но, уверен, в будущем этот клуб так называться не будет.





– Как он будет называться?





– Не знаю, но со временем в нашей стране не станет клубов с названием «Динамо». Думаю, причина всем понятна. Но не хочется дальше распространяться по этому поводу, – сказал Исаев.