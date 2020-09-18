В этом году Денис РУТЕНКО – младший брат еще одного звездного гандболиста Сергея Рутенко – завершил карьеру. За национальную сборную он провел 126 матчей и забросил 306 голов (по обоим показателям входит в десятку лучших гандболистов в истории Беларуси).





Но Денис Рутенко проявил себя не только в спорте. Он из тех, кто не прячет голову в песок, и в жизни…





– Как я мог не поставить подпись под письмом, когда видел, что происходит в стране? – говорит Денис. – Я подписывался против неоправданной жестокости, против обмана. Не хочу, чтобы людям открыто и нагло врали в глаза.





– Политикой раньше интересовались?





– Я, как и многие другие люди, до этих выборов был абсолютно аполитичным человеком. Более того! Всегда говорил (и сейчас этого не скрываю), что поддерживал многие решения властей и президента.





Но еще в предвыборный период, как известно, арестовали одного из кандидатов на президентский пост Сергея Тихановского, по телевидению показали какие-то непонятные деньги, которые якобы нашли у него… Были и другие моменты и действия властей, которые мне не только не понравились, но просто разочаровали. И я решил: вряд ли я буду сейчас голосовать за Александра Лукашенко.





А то, что произошло после 9 августа, это вообще ни в какие ворота!.. Так что спасибо властям – разбудили во мне гражданина с позицией, подтолкнули в политику.





– О событиях после выборов узнавали из интернета или сами были их участником?





– Лично я не пострадал, но знакомые рассказывали, что имели «счастье» пообщаться с ОМОНом, когда возвращались домой с работы. Просто оказались не в тот час и не в том месте. Когда человек идет по улице, к нему подбегают и начинают бить – это нормально? Кого-то забирали в изолятор, кого-то избили и бросили…





Я не мог не доверять этим людям и смотреть на то, что происходит. Было очень больно. Читал новости в независимых СМИ, пытался смотреть государственное телевидение, чтобы, как говорят, была полная картина мира.





Но честно скажу: после этого смотреть БТ я, наверное, уже никогда не смогу. Организм больше не примет картинку после той порции лжи, что я увидел и услышал. И это при том, что я всегда старался объективно разобраться в любой ситуации. Не хочу сказать, что в телеграм-каналах всегда пишут правду, но там хотя бы можно посмотреть видео, которые записывали на телефоны люди, и самому сделать какие-то выводы. Но вранье государственного телевидения, конечно, зашкаливало.





– А вот власти, наоборот, считают, что сообщения о пытках и избиениях – это в своем большинстве фейковые вбросы, чтобы повлиять на сознание людей…





– Глупости! Это ужасно, когда тебе нагло врут в глаза! Когда в советские времена у людей были только радио и телевизор, в котором были три программы, то, конечно, манипулировать сознанием людей было проще.





А сейчас у каждого телефон, практически каждый видит и слышит от очевидцев то, что происходит на самом деле. И когда публично заявляют, что люди, извините, попы мазали синей краской, а затем показывали как результат избиения, то это уже, знаете, верх цинизма.





И то, что журналистов за их работу судят и отправляют на «сутки», – это тоже в голове не укладывается. А в это время министр внутренних дел Юрий Караев заявляет, что недопустимо трогать журналистов. И снова – полный цинизм, потому что уже на следующий день после заявления журналистов снова прессовали.





– Под этот каток, кстати, попадают и спортивные журналисты. Серега Щурко – один из последних, кто получил «сутки»…





– Ну да, Сергей же не работает на Russia Today. Человек он активный, имеет свою позицию, зачем такой на свободе?





У нас в стране уже вообще доходит до того, что в своем дворе запрещают собираться. Я, например, живу в жилом квартале «Каскад», вместе с соседями выходили на улицу, общались. Оказывается, нельзя, если больше 50 человек в одном месте! Мне что, надо заявку в Мингорисполком подавать, чтобы с соседями побеседовать? Это же маразм!





Но самое ужасное, что ты понимаешь: с этим маразмом пока ничего невозможно сделать. Подпись свою поставил под обращением спортивной общественности – это пока все, что могу. Хотелось показать, что я на стороне правды, а не маразма.





– Так некоторые спортсмены и подпись побоялись поставить, хотя, наверное, всё понимают. Молчат многие гандболисты, футболисты, хоккеисты…





– Возможно, некоторые и на самом деле искренне верят в провластную версию развития событий, «внешний заговор» и так далее. Но мне все-таки кажется, что большинство спортсменов – люди разумные, а поэтому всё видят и понимают.





Но я не могу за всех сказать, почему они молчат. Хотя в такой ситуации, думаю, нужно было бы хоть как-то обозначить свою позицию. Потому что те, кого задерживали и избивали, – это белорусы, настоящие или потенциальные болельщики. А спортсмены всегда должны поддерживать своих болельщиков.





Перед началом сезона или в трудные минуты клубы всегда собирают своих фанатов и говорят: «Сегодня нам нужна ваша поддержка. Вместе мы выстоим!» А сегодня многим любителям спорта нужна такая поддержка.





– Насколько известно, ваш брат, который после ухода из спорта, занимается бизнесом, тоже промолчал по поводу вышеупомянутых событий. Или я что-то упустил?





– Мы много общались по этому поводу, но у него есть свое мнение.





– И что говорит?





– О том, что говорит Сергей, лучше спросить у него.





– Если отвлечься от политики… После ухода из большого спорта вы уже определились с будущим местом работы?





– Будем считать, что на данный момент я пока безработный, хотя варианты есть всегда. Одно могу сказать – от спорта я полностью отошел.



