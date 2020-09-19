











Встреча была запланирована 19 сентября в Минске. Сообщается, что у нескольких игроков российской команды "Локомотив" обнаружили коронавирус. В клубе не успели выбрать резервных хоккеистов и оформить для них документы для пересечения границы Беларуси.





"У 11 хоккеистов и одного сотрудника "Локомотива" проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилету прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики", - говорится в сообщении.





Решение о переносе матча приняла Континентальная хоккейная лига.





"Отметим, что билеты на поединок с "Локомотивом" остаются действительными. Просим болельщиков, планировавших посетить матч, сохранить квитки. Мы сообщим о новом дне проведения встречи, как только об этом объявит Континентальная хоккейная лига", - сообщили в столичном хоккейном клубе.





Напомним, в четверг была отменена встреча между "Сочи" и "Локомотивом" из-за случаев коронавируса в ярославской команде. Минчане должны были провести матч против "железнодорожников" в субботу, 19 сентября.



