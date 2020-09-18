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Лига Европы. Брестское «Динамо» сыграет с «Лудогорцем» в раунде плей-офф

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие брестское Динамо.

Перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Начало в 15.00 по белорусскому времени.

Путь чемпионов

Группа 2

Сеяные

Динамо Брест (BLR)

Црвена Звезда (SRB)

Несеяные

Лудогорец (BUL)

Сараево (BIH) / Будучность Подгорица (MNE)

Рига (LVA) / Селтик (SCO)

Арарат-Армения (ARM) / Целе (SVN)

По результатам жеребьевки сложилась следующая пара:

Лига Европы

Раунд плей-офф

Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)

Матчи пройдет 1 октября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. 

Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.
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