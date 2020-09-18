Лига Европы. Брестское «Динамо» сыграет с «Лудогорцем» в раунде плей-офф
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие брестское Динамо.
Перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Начало в 15.00 по белорусскому времени.
Путь чемпионов
Группа 2
Сеяные
Динамо Брест (BLR)
Црвена Звезда (SRB)
Несеяные
Лудогорец (BUL)
Сараево (BIH) / Будучность Подгорица (MNE)
Рига (LVA) / Селтик (SCO)
Арарат-Армения (ARM) / Целе (SVN)
По результатам жеребьевки сложилась следующая пара:
Лига Европы
Раунд плей-офф
Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)
Матчи пройдет 1 октября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.
Источник:
15:24 18/09/2020
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