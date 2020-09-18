Перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Начало в 15.00 по белорусскому времени.





Путь чемпионов





Группа 2





Сеяные





Динамо Брест (BLR)





Црвена Звезда (SRB)





Несеяные





Лудогорец (BUL)





Сараево (BIH) / Будучность Подгорица (MNE)





Рига (LVA) / Селтик (SCO)





Арарат-Армения (ARM) / Целе (SVN)





По результатам жеребьевки сложилась следующая пара:





Лига Европы





Раунд плей-офф





Динамо Брест (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)





Матчи пройдет 1 октября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.





Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.



