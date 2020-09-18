"Девятовский в отпуске". Федерация легкой атлетики выберет нового председателя
24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную конференцию, в программе которой стоят выборы председателя.
Сейчас эту должность занимает известный легкоатлет Вадим Девятовский.
Около месяца назад, после появившейся информации о зверствах силовиков 9-12 августа, он заявил, что разочаровался в нынешней власти, которую раньше поддерживал.
После этого сообщалось, в том числе и о его госпитализации, не исключено, что на почве нервного срыва.
Также по информации СМИ известно, что пост в соцсетях Вадима попросил написать его брат Олег, который до этого был госпитализирован.
Никаких других подробностей после этого не появлялось.
Как уточнила TUT.BY исполнительный директор федерации Мария Колосовская, «Вадим Анатольевич сейчас находится в отпуске. С ним все хорошо, и он планирует посетить конференцию».
"Белорусский партизан"
13:27 18/09/2020
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