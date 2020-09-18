+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Девятовский в отпуске". Федерация легкой атлетики выберет нового председателя

24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную конференцию, в программе которой стоят выборы председателя.

"Девятовский в отпуске". Федерация легкой атлетики выберет нового председателя
Сейчас эту должность занимает известный легкоатлет Вадим Девятовский. 


После этого сообщалось, в том числе и о его госпитализации, не исключено, что на почве нервного срыва.


Никаких других подробностей после этого не появлялось. 

Как уточнила TUT.BY исполнительный директор федерации Мария Колосовская, «Вадим Анатольевич сейчас находится в отпуске. С ним все хорошо, и он планирует посетить конференцию». 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]