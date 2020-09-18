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Виктория Азаренко: «Мне кажется, я вышла на новый уровень в плане игры и тактики»

Финалистка US Open-2020 Виктория Азаренко прокомментировала разгром пятой ракетки мира Софии Кенин во втором круге грунтового турнира в Риме – 6:0, 6:0.


«Мне кажется, ключом к счету стала моя стабильность. По-моему, я показала умный теннис – использовала почти весь корт, использовала разные скорости. Я этим очень довольна. Но важнее всего было поддерживать высокий уровень, на котором я начала матч.

Я была больше сосредоточена на том, что я могу сделать, чем на хороших качествах соперницы. Думаю, исход определило то, что я сумела настоять на своем уровне и на своем темпе.

Мне кажется, сейчас у меня лучше получается использовать арсенал ударов. Я всегда умела выполнять разные удары, использовать разные вращения и углы, но мне не хватало уверенности на то, чтобы делать это в матчах. А сейчас я не боюсь пробовать то, что умею.

Я всегда была готова учиться, прибавлять и развиваться. Это важно для того, чтобы выйти на новый уровень. И мне кажется, сейчас мне это удалось в плане игры и тактики», сказала Виктория сайту WTA. .

 
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