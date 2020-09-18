



- Моя первая реакция? Скажите, нецензурную брань можно печатать? А что тут сказать еще, вот честно. Просто нет слов. Неужели можно опуститься еще ниже? Это просто и смешно, и грустно одновременно. Мне хочется узнать, куда нужно отсылать бумагу, чтобы Николаю Ивановичу вернули все годы, силы и нервы, которые тренер потратил за столько времени? Все то, что он вложил. Если чиновники хотят, чтобы он вернул какие-то деньги, пускай возвращают все то, что Козеко потратил и вложил в вид спорта, в спортсменов.





Поймите, заслуга Николая Ивановича в медалях, вообще в развитии фристайла в стране, да и вообще во всем мире просто колоссальная. Не зря же у тренера Ордена, награды, его уважают, любят и в Беларуси, и по всему миру. Он уж точно не пропадет, а люди, которые пишут все эти письма…





- Чиновники мстят Козеко за его гражданскую позицию?





- Конечно, а за что же еще. Неужели у нас в стране сейчас наказывают за что-то важное и весомое? Те, кого действительно нужно наказывать, по-прежнему продолжают свое дело и ходят на свободе. А виноватыми делают тех, кого боятся, кто в открытую говорит. Это в очередной раз показывает правоту тех, кто не хочет молчать, и неправоту тех, кто наказывает.





- Эта ситуация как-то может повлиять на Николая Ивановича? Он может разочароваться, оставить тренерскую работу или вообще уехать из страны?





- Это человек сильный, и я верю, что и Николаю Ивановичу, и нам всем хватит сил, чтобы пережить все ужасные события, которые происходят в Беларуси. Но, безусловно, человеческие ресурсы не бесконечны, такие ситуации треплют нервы, выбивают из колеи. Николай Иванович — человек в возрасте, и, мне кажется, чиновникам стоило бы тысячу раз подумать, прежде чем таким заниматься.





Летом вы дали смелое интервью, в котором выразили свое отношение к нынешней власти и ко всему, что происходит в Беларуси. Потом заговорили другие фристайлисты, Козеко. Мы видим, что ваша команда — самая смелая в белорусском спорте, с четкой аргументированной позицией.

На самом деле мне было приятно услышать позицию тренера, уже бывшего директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева. Такие мнения дают очень много сил. Одно дело — когда ты говоришь, а все остальные молчат, а другое дело — когда команда хоть и небольшая, но в ней все друг друга поддерживают, стоят на одной стороне. Это дорогого стоит.





Если честно, даже не представляю, что будет с нашим видом спорта альше, учитывая все события. Чиновники могут его просто похоронить. Да они это уже делают, — приводит слова Романовской tribuna.com.











