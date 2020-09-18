Хоккейные болельщики развернулись во время официального гимна
Демарш от фанатов новополоцкого «Химика». Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову, пишет «Трибуна». Таким образом болельщики выражают протест против насилия со стороны властей. Ранее в аналогичной акции принимали участие болельщики футбольного клуба «Крумкачы».
Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову, пишет «Трибуна».
Таким образом болельщики выражают протест против насилия со стороны властей. Ранее в аналогичной акции принимали участие болельщики футбольного клуба «Крумкачы».
09:45 18/09/2020
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