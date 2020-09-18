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Хоккейные болельщики развернулись во время официального гимна

Демарш от фанатов новополоцкого «Химика». Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову, пишет «Трибуна». Таким образом болельщики выражают протест против насилия со стороны властей. Ранее в аналогичной акции принимали участие болельщики футбольного клуба «Крумкачы».

Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову, пишет «Трибуна».

Таким образом болельщики выражают протест против насилия со стороны властей. Ранее в аналогичной акции принимали участие болельщики футбольного клуба «Крумкачы».
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