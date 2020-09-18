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IIHF создаст экспертную группу из-за ситуации с ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила создание экспертной группы, которая будет заниматься ситуацией вокруг чемпионата мира 2021 года.




Об этом сообщает пресс-служба федерации, передает ТАСС. Турнир планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

"Во время встречи в Цюрихе совет IIHF обсудил представленные правительством Латвии вопросы относительно статуса чемпионата мира 2021 года. В письме, направленном в IIHF, премьер-министр Латвии указал, что страна желает принять у себя чемпионат мира, однако в нынешних обстоятельствах она может не захотеть этого делать вместе с Минском. Премьер-министр Латвии призвал IIHF рассмотреть вопрос о присвоении статуса главного организатора чемпионата мира другой стране", - говорится в сообщении.

"IIHF несет ответственность за то, чтобы каждый хозяин турнира мог гарантировать здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и зрителей. Поэтому совет IIHF соберет экспертную группу для проведения полного обзора статуса турнира и консультаций со всеми соответствующими экспертами в финансовой, медицинской, маркетинговой, спортивной, юридической и административной областях чемпионата мира. Они будут иметь мандат на выработку четкой картины ситуации с чемпионатом мира по хоккею, чтобы представить ее совету IIHF на следующем заседании в ноябре", - сказал глава IIHF Рене Фазель. 
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