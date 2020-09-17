БАТЭ выбыл из Лиги Европы
17 сентября БАТЭ проиграл в Софии ЦСКА (0:2) и выбыл из квалификации футбольной Лиги Европы (во 2-м раунде, с которого и стартовал).
Все решил мяч, забитый хозяевами поля в первом тайме. А перед этим борисовчане не реализовали пенальти — удар сербского легионера Неманьи Милича отбил вратарь (на видео). Во втором тайме у БАТЭ были хорошие моменты, но реализовать их не удалось. А в добавленные к основному времени минуты второй мяч залетел в пустые ворота борисовчан.
Как известно, в матче в Болгарии не смогли поучаствовать лидеры БАТЭ Игорь Стасевич и Станислав Драгун, которые заразились коронавирусом.
Таким образом, в футбольных еврокубках осталось только брестское "Динамо", пишет euroradio.fm
23:08 17/09/2020
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