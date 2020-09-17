БАТЭ выбыл из Лиги Европы

Все решил мяч, забитый хозяевами поля в первом тайме. А перед этим борисовчане не реализовали пенальти — удар сербского легионера Неманьи Милича отбил вратарь (на видео). Во втором тайме у БАТЭ были хорошие моменты, но реализовать их не удалось. А в добавленные к основному времени минуты второй мяч залетел в пустые ворота борисовчан.





Как известно, в матче в Болгарии не смогли поучаствовать лидеры БАТЭ Игорь Стасевич и Станислав Драгун, которые заразились коронавирусом.



