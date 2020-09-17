–– Если честно, не хотелось бы педалировать эту тему, тем более, скажу честно, никому ничего не сообщал, фотографий не передавал. И мне самому только что сказали, что информация попала в прессу. Что касается приказа, не знаю, чем вызвано такое решение руководства. Может, это ошибка, может, приказ подписан сгоряча.





Я написал ему, директору РЦОП по фристайлу Сергею Марченко, служебную записку, чтобы он дал все разъяснения по пунктам. Понимаете, есть перечень положений, за что выдается стипендия, есть перечень, за что она снимается.





Все шито белыми нитками. Может, придумают сейчас что-то, какие-то изменения в положения внесут, но это же указ президента, поэтому не думаю, что все будет быстро решаться. Будем смотреть, – сказал Козеко.







