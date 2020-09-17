— Вам впервые удалось проголосовать в этом году. Какие ощущения?





— Коронавирус задержал меня в стране, поэтому удалось понаблюдать за всем происходящем. Сразу захотелось пойти и проголосовать. Да, в своем возрасте сделала это впервые. Необычное ощущение. Особенно, когда проголосовал, но твой голос забрали, не засчитав. В душу плюнули, если можно так сказать.





Заметьте, мы просто хотим быть услышанными. Мирные демонстрации… Магазины не разбиты, мусор за собой убирается, на лавочки все становятся без обуви. Народ очень интеллигентен.





К сожалению, вы видите происходящее на видео. Задержания продолжаются, людей хватают и сажают в микроавтобусы без номеров… Послушайте, мы в центре Европы, как такое возможно? Мозг сносит от увиденного. Получается, выходить на мирные демонстрации и высказываться нельзя, а хватать людей на машинах без номеров можно? Да это же беззаконие.





— Кто победил? Тихановская?





— Этот период стал самым длительным за последнее время, когда я находилась в Минске. Я хожу в тренажерные залы, в магазины, сажусь в такси… Я слышу разговоры. В воздухе чувствовалось, что люди хотят перемен. Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом.





— Как вы к Лукашенко относитесь, как к человеку? Видели его вживую?





— Не знаю его как человека. Только исходя из того, что вижу по телевидению. Не могу ответить на вопрос. Считаю, мнение можно иметь, когда знаком с человеком лично. Перед проводами на Олимпиаду только пересекались. Приходил пожелать успехов.





Мне лишь сложно понять по-человечески, как он, будучи отцом, у которого есть дети, может игнорировать и не сожалеть о том, что произошло и происходит. Столько избиений случилось, людей погибло. Я не видела комментариев на эту тему. Ощущение, будто этого не происходило. У меня в голове не укладывается, как такое возможно.





— Уйдет ли он — сложный вопрос. Все идет к тому, что этого не случится. Как тогда жить?





— Многие рассуждают на эту тему. Я считаю, что нужно научиться жить сегодняшним днем. Это единственное, что нам гарантировано. У нас так все стремительно меняется. Нужно бороться и не сдаваться, чтобы нас услышали, – сказала Левченко.







