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Прославленного тренера Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги

Один из самых уважаемых и титулованных тренеров страны Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за "административное правонарушение".

Прославленного тренера Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги
Документ об этом попал в распоряжение редакции SPORT.TUT.BY.

В документе РЦОП по фристайлу за подписью директора сообщается, что Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные «в период с 13.07.2019 по 02.06.2020» (по административному взысканию).

В письме ему предлагают вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.


В РЦОП по фристайлу подтвердили подлинность документа, а также сказали, что 16 сентября (вчера) Козеко был ознакомлен с ним.

На документе есть комментарий за его подписью: «Обратился к министру с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств».

Ученики Николая Козеко завоевали только на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые:

— Нагано (Япония, 1998 год) — бронза Дмитрия Дащинского;

— Солт-Лейк-Сити (США, 2002) — бронза Алексея Гришина;

— Турин (Италия, 2006) — серебро Дмитрия Дащинского;

— Ванкувер (Канада, 2010) — золото Алексея Гришина;

— Сочи (Россия, 2014) — золото Антона Кушнира и Аллы Цупер;

— Пхенчхан (Корея, 2018) — золото Анны Гуськовой.

Какие могут быть причины?

Напомним, после разгона мирных демонстрантов после выборов Николай Иванович жестко высказался о ситуации:

— Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится…

Позже он с критикой обратился к спортивному руководству страны после увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева за его позицию:

— К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить. Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески.
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