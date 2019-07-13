Документ об этом попал в распоряжение редакции SPORT.TUT.BY.





В документе РЦОП по фристайлу за подписью директора сообщается, что Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные «в период с 13.07.2019 по 02.06.2020» (по административному взысканию).





В письме ему предлагают вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.









В РЦОП по фристайлу подтвердили подлинность документа, а также сказали, что 16 сентября (вчера) Козеко был ознакомлен с ним.





На документе есть комментарий за его подписью: «Обратился к министру с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств».





Ученики Николая Козеко завоевали только на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые:





— Нагано (Япония, 1998 год) — бронза Дмитрия Дащинского;





— Солт-Лейк-Сити (США, 2002) — бронза Алексея Гришина;





— Турин (Италия, 2006) — серебро Дмитрия Дащинского;





— Ванкувер (Канада, 2010) — золото Алексея Гришина;





— Сочи (Россия, 2014) — золото Антона Кушнира и Аллы Цупер;





— Пхенчхан (Корея, 2018) — золото Анны Гуськовой.





Какие могут быть причины?

Напомним, после разгона мирных демонстрантов после выборов Николай Иванович жестко высказался о ситуации:





— Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится…





Позже он с критикой обратился к спортивному руководству страны после увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева за его позицию:





— К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить. Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески.



