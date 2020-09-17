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В Германии команда проиграла 0:37, придерживаясь правила дистанцирования

В Германии матч между "Рипдорфом" и "Холденштедтом" завершился со счетом 0:37.


Перед встречей стало известно, что игроки второй команды контактировали с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

В связи с этим "Рипдорф" попросил о переносе встречи, однако просьба клуба не была удовлетворена. В итоге команда в знак протеста сыграла против "Холденштедта", придерживаясь правила социального дистанцирования, передает goal.com.
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