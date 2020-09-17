Сегодня совет ИИХФ обсудит вопрос проведения ЧМ-2021









Главным вопросом на предстоящем совете станет проведение ближайших соревнований. Речь идет о мужских и женских чемпионатах мира в различных дивизионах и группах, включая турниры среди ведущих сборных во всех возрастных категориях. ИИХФ настроена на проведение в сезоне-2020/21 взрослого и молодежного чемпионатов мира среди мужчин, а также женского мирового первенства. При этом турниры в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса могут пройти без зрителей, очередного простоя международная федерация допускать не планирует.





Совет также должен обсудить и текущую ситуацию вокруг мужского чемпионата мира 2021 года, который запланирован на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. В начале августа вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира из-за событий в Беларуси.





7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в ИИХФ с просьбой провести чемпионат мира с другой страной.





Если письмо поступит в федерацию, его обсудят на заседании совета.





Также сегодня Европарламент будет голосовать по резолюции по ситуации в Беларуси. Депутаты призывают перенести из Минска ЧМ-2021, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится.