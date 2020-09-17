Брестское «Динамо» заработает минимум 1,7 млн евро в еврокубках
Брестское «Динамо» вылетело в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв «Маккаби» (0:1).
Таким образом, белорусская команда заработает минимум 1,7 млн евро в нынешнем еврокубковом сезоне.
За участие в 1-м квалификационном раунде ЛЧ полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором – 380 тысяч, в третьем – 480.
Сейчас брестчане отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы. За поражение в раунде плей-офф ЛЕ полагается 300 тысяч евро.
Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тысяч евро в качестве чемпиона страны.
08:39 17/09/2020
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