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Брестское "Динамо" попрощалось с Лигой чемпионов

Брестское "Динамо" попрощалось с футбольной Лигой чемпионов. В 3-м квалификационном раунде динамовцы уступили в гостях "Маккаби" из Тель-Авива — 0:1. Единственный гол хозяева поля забили на 50-й минуте с пенальти. Отыграться не удалось.

"Динамо" выступало в следующем составе: Игнатович, Хачериди (Павловец, 61), Печенин, Габи, Юзепчук, Тве, Кисляк (капитан), Седько, Диалло, Гордейчук (Савицкий, 70), Милевский (Быков, 86).

В первых раундах квалификации Лиги чемпионов брестчане дважды играли дома, выиграли сначала у "Астаны" (6:3), а после — у "Сараево" (2:1).

Брестское "Динамо" продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы и попытается попасть в групповой раунд.
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