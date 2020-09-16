Клубный футбол потеряет 14 млрд долларов из-за коронавируса в 2020 году
Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировой футбол. Потери клубного футбола в 2020 году составят 14 млрд долларов, заявил глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен.
По оценкам организации, стоимость всего клубного футбольного рынка составляет 40-45 млрд долларов. Таким образом, потери составят около трети от общего объема рынка, передает eurosport.com.
Особенно сильно от коронавируса пострадал клубный футбол Южной Америки. Также озабоченность ФИФА вызывает ситуация в Африке и Азии.
ФИФА выделила 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии. Заявку на финансирование подали 150 из 211 ассоциаций-членов ФИФА.
17:23 16/09/2020
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