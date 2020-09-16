



По оценкам организации, стоимость всего клубного футбольного рынка составляет 40-45 млрд долларов. Таким образом, потери составят около трети от общего объема рынка, передает eurosport.com





Особенно сильно от коронавируса пострадал клубный футбол Южной Америки. Также озабоченность ФИФА вызывает ситуация в Африке и Азии.





ФИФА выделила 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии. Заявку на финансирование подали 150 из 211 ассоциаций-членов ФИФА.







