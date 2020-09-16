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"Жыве Беларусь!" Фанаты солигорского" Шахтера " прекращают поддержку команды по политическим мотивам

Фанаты солигорского "Шахтера" выступили с сильным заявлением: они объявили, что из-за событий в Беларуси прекращают поддержку команды на секторе, а также отказываются от любой агрессии в адрес ультрас других клубов.


"Мы обеспокоены ситуацией в стране, когда за смерти и избиение людей никто не несет ответственности, — говорится в заявлении. - Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу.

В сложившейся ситуации мы не можем представить агрессии к болельщикам других клубов и объявляем нейтралитет ко всем фанатским движениям нашей страны до стабилизации ситуации. Мы оппоненты, а не враги!

Также, пока мы прекращаем активную поддержку команды на стадионах нашей страны. Но, ребята, знайте - мы всегда рядом с вами!

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