+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сергей Ковальчук: не совсем привычные погодные условия, жарковато. Но мы ставим задачу пройти в следующий раунд

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Маккаби" из Тель-Авива. Поединок пройдет в Израиле 16 сентября и начнется в 20.00 по белорусскому времени.




Несколько слов о сопернике. "Маккаби" — 23-кратный чемпион Израиля. Соперник очень серьезный, очень уважительно относимся. Знаю, что клуб всегда ставит перед собой очень амбициозные задачи. Поэтому будет тяжелая игра, учитывая погодные условия. В любом случае, мы посмотрели соперника, увидели, что достаточно серьезная команда, которая хорошо играет с мячом. Увидели там и слабые места, которые постараемся использовать в завтрашней игре. Она для нас очень важна, точно так же, как и для "Маккаби". Ставим задачу пройти в следующий раунд.

Мы играем в гостях, сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Будет это тяжело. Не совсем привычные погодные условия, жарковато. Но мы представляли, куда едем, понимали, что будет тяжело. Фаворита не назову. Завтра победит сильнейший. Увидим, кто это будет.

- Матч пройдет без болельщиков. Будет легче?

- Сложно сказать. Мы дома тоже играли без болельщиков. Будет непривычно тихо, как в последнее время. В любом случае, какое-то преимущество у хозяев есть.

Не думаю, что игры чемпионата и Лиги чемпионов надо ставить в один ряд. Те ошибки, которые были у соперника, мы постараемся использовать. Но турниры неспоставимы. У нас одна игра, одна команда должна пройти в следующий раунд. Кто допустит меньше ошибок, тот и выйдет, — цитирует Ковальчука пресс-служба "Динамо".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]