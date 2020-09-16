











Несколько слов о сопернике. "Маккаби" — 23-кратный чемпион Израиля. Соперник очень серьезный, очень уважительно относимся. Знаю, что клуб всегда ставит перед собой очень амбициозные задачи. Поэтому будет тяжелая игра, учитывая погодные условия. В любом случае, мы посмотрели соперника, увидели, что достаточно серьезная команда, которая хорошо играет с мячом. Увидели там и слабые места, которые постараемся использовать в завтрашней игре. Она для нас очень важна, точно так же, как и для "Маккаби". Ставим задачу пройти в следующий раунд.





Мы играем в гостях, сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Будет это тяжело. Не совсем привычные погодные условия, жарковато. Но мы представляли, куда едем, понимали, что будет тяжело. Фаворита не назову. Завтра победит сильнейший. Увидим, кто это будет.





- Матч пройдет без болельщиков. Будет легче?





- Сложно сказать. Мы дома тоже играли без болельщиков. Будет непривычно тихо, как в последнее время. В любом случае, какое-то преимущество у хозяев есть.





Не думаю, что игры чемпионата и Лиги чемпионов надо ставить в один ряд. Те ошибки, которые были у соперника, мы постараемся использовать. Но турниры неспоставимы. У нас одна игра, одна команда должна пройти в следующий раунд. Кто допустит меньше ошибок, тот и выйдет, — цитирует Ковальчука пресс-служба "Динамо".



