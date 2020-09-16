Игорь Шуневич — новый генеральный директор минского "Динамо"
Ранее Игорь Шуневич занимал пост председателя Наблюдательного совета клуба.
Нового руководителя коллективу представил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров "Динамо".
В должности руководителя "Динамо" Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора "зубров" с 2018 по 2020 год. Теперь он — глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба.
Приветствуя коллектив, Шуневич заверил, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в "Динамо", фактическому становлению клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжена. Он также заявил, что на протяжении последних лет, несмотря не некоторое отсутствие публичности, принимал активное участие в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост генерального директора "Динамо" именно ему. По его словам, работа, которую они совместно с Дмитрием Басковым вели в отношении "Динамо" в последние годы, будет продолжена:
Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требует вопрос внедрения противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду. Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественно проведенную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших молодых звездочек и опыта привлеченных легионеров. Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси. Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что как руководитель минского "Динамо" сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить, — цитирует слова генерального директора официальный сайт клуба.
Игорь Шуневич в течение шести лет являлся председателем Наблюдательного совета "Динамо" (2014-2020). За это время команда дважды выходила в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набирая сто очков и более — в сезонах 2014/15 и 2016/17, а также выиграла Кубок я (2020).
10:53 16/09/2020
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