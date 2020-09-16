Игорь Шуневич — новый генеральный директор минского "Динамо"

Нового руководителя коллективу представил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров "Динамо".





В должности руководителя "Динамо" Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора "зубров" с 2018 по 2020 год. Теперь он — глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба.





Приветствуя коллектив, Шуневич заверил, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в "Динамо", фактическому становлению клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжена. Он также заявил, что на протяжении последних лет, несмотря не некоторое отсутствие публичности, принимал активное участие в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост генерального директора "Динамо" именно ему. По его словам, работа, которую они совместно с Дмитрием Басковым вели в отношении "Динамо" в последние годы, будет продолжена:





Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требует вопрос внедрения противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду. Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественно проведенную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших молодых звездочек и опыта привлеченных легионеров. Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси. Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что как руководитель минского "Динамо" сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить, — цитирует слова генерального директора официальный сайт клуба.





Игорь Шуневич в течение шести лет являлся председателем Наблюдательного совета "Динамо" (2014-2020). За это время команда дважды выходила в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набирая сто очков и более — в сезонах 2014/15 и 2016/17, а также выиграла Кубок я (2020).



