Мбаппе хочет играть за «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб в конце сезона-2020/21.
Как сообщил журналист Жозеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, форвард уже принял решение относительно своего будущего клуба. Француз хочет играть за мадридский «Реал».
Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб следующим летом. Также сообщалось, что форвард отдает приоритет Ла Лиге и АПЛ.
Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в команду из «Монако» за 180 млн евро.
08:17 16/09/2020
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