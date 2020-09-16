Владимир Коноплев: буду возглавлять федерацию до тех пор, пока будет позволять здоровье
Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" признался, что на данный момент не планирует покидать пост.
- Как долго собираетесь возглавлять федерацию?
- До тех пор, пока будет позволять здоровье. И до тех пор, пока буду чувствовать, что приношу пользу.
Напомним, что Владимир Коноплев - друг детства Александра Лукашенко. Долгое время был его помощником, потом вице-спикером парламента, однако между друзьями пробежала черная кошка. Теперь дальше федерации гандбола Коноплева не пускают.
"Белорусский партизан"
07:29 16/09/2020
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