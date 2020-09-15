Ранее у обоих было подозрение на коронавирус.





Сегодня, 15 сентября, команда сдавала тесты, их результат пока неизвестны. Однако накануне у Драгуна и Стасевича несколько ухудшилось самочувствие (у Станислава поднялась температура, у Игоря — появилась головная боль), потому отпал смысл в тестировании.





Сейчас Драгун и Стасевич находятся дома на изоляции. Таким образом, в четверг, 17 сентября, БАТЭ придется биться за путевку в следующий раунд турнира без двух своих лидеров.







