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Вирусы у нас по-прежнему не летают: Драгун и Стасевич пропустят матч БАТЭ с софийским ЦСКА

Как подтвердил корреспонденту pressball.by главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский, полузащитники Станислав Драгун и Игорь Стасевич не полетят в Болгарию на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Ранее у обоих было подозрение на коронавирус.

Сегодня, 15 сентября, команда сдавала тесты, их результат пока неизвестны. Однако накануне у Драгуна и Стасевича несколько ухудшилось самочувствие (у Станислава поднялась температура, у Игоря — появилась головная боль), потому отпал смысл в тестировании.

Сейчас Драгун и Стасевич находятся дома на изоляции. Таким образом, в четверг, 17 сентября, БАТЭ придется биться за путевку в следующий раунд турнира без двух своих лидеров.
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