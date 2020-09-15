



Члены совета единогласно проголосовали за председателя ФХБ и бывшего генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.





Напомним, что в состав Наблюдательного совета минского «Динамо», созданного в январе 2010 года, входят председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец и Дмитрий Басков, включенный в совет решением Игоря Оберемеко от 14 сентября.





Напомним, что Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.