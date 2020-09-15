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Кто бы мог подумать! Басков единогласно выбран председателем Набсовета минского "Динамо"

Сегодня состоялось голосование по избранию нового главы Наблюдательного совета минского «Динамо».


Члены совета единогласно проголосовали за председателя ФХБ и бывшего генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.

Напомним, что в состав Наблюдательного совета минского «Динамо», созданного в январе 2010 года, входят председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец и Дмитрий Басков, включенный в совет решением Игоря Оберемеко от 14 сентября.

Напомним, что Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.
Источник: tribuna.com
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