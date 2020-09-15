Симпсон известен по работе в сборной Беларуси ассистентом Глена Хэнлона, а также главным тренером сборной Швейцарии, которую привел к серебру ЧМ-2013 — первому для "крестоносцев" за 60 лет, — информирует офсайт ИИХФ.





В КХЛ Симпсон безуспешно рулил ярославским "Локомотивом".





В 2021 году сборную Венгрии ждет два официальных старта. В мае мадьяры сыграет на чемпионате мира в дивизионе 1А в Любляне, где поборются за две путевки в элиту вместе со сборными Словении, Австрии, Франции, Южной Кореи и Румынии.





В августе венгры отправятся в Ригу на финальную олимпийскую квалификации. За единственный билет в Пекин-2022 они поспорят с командами Латвии, Франции и Италии.



