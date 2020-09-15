+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Бывший наставник сборной Беларуси Шон Симпсон возглавил сборную Венгрии

Канадский специалист Шон Симпсон назначен главным тренером сборной Венгрии. 60-летний специалист приступит к обязанностям в конце сентября, а уже в ноябре дебютирует на новом посту в рамках международной паузы.

Симпсон известен по работе в сборной Беларуси ассистентом Глена Хэнлона, а также главным тренером сборной Швейцарии, которую привел к серебру ЧМ-2013 — первому для "крестоносцев" за 60 лет, — информирует офсайт ИИХФ.

В КХЛ Симпсон безуспешно рулил ярославским "Локомотивом".

В 2021 году сборную Венгрии ждет два официальных старта. В мае мадьяры сыграет на чемпионате мира в дивизионе 1А в Любляне, где поборются за две путевки в элиту вместе со сборными Словении, Австрии, Франции, Южной Кореи и Румынии.

В августе венгры отправятся в Ригу на финальную олимпийскую квалификации. За единственный билет в Пекин-2022 они поспорят с командами Латвии, Франции и Италии.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]