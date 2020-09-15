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"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко

Известный спортивный журналист и организатор благотворительных акций Сергей Щурко сообщил, что к нему едет милиция, и вскоре перестал выходить на связь.

"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко
А накануне состоялся суд, он осужден к 15 суткам ареста. Причина очевидна: сегодня любой, кто против действующей власти, автоматически становится «нарушителем закона».

Давняя подруга и единомышленница Сергея, Ольга Хижинкова в этой связи написала в своем Фейсбуке: "Человек, делающий так много важного и доброго, сейчас находится под арестом. Самым большим достижением тех, кто его задерживал, так и останется умение четко выполнять приказы по задержанию наших самых светлых умов. Держись, друг!".

"Сергей не только один из самых ярких спортивных журналистов страны, но и организатор многочисленных благотворительных проектов, посвященных обездоленным детям и спортсменам-инвалидам. 

Он заполняет ниши государственного невнимания к тем, кто остро нуждается в помощи, – написал Борис Тасман, много лет проработавший с Сергеем Щурко в «Прессболе». – Скольким людям Сергей помог своими публикациями и акциями! Сегодня пришло время отдавать долги».

И действительно, общественная реакция на случившееся будет своего рода индикатором. Вступятся ли за Щурко десятки тысяч людей, которым он помог, или отмолчатся…
Источник: gazetaby.com
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