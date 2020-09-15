"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко

А накануне состоялся суд, он осужден к 15 суткам ареста. Причина очевидна: сегодня любой, кто против действующей власти, автоматически становится «нарушителем закона».





Давняя подруга и единомышленница Сергея, Ольга Хижинкова в этой связи написала в своем Фейсбуке: "Человек, делающий так много важного и доброго, сейчас находится под арестом. Самым большим достижением тех, кто его задерживал, так и останется умение четко выполнять приказы по задержанию наших самых светлых умов. Держись, друг!".





"Сергей не только один из самых ярких спортивных журналистов страны, но и организатор многочисленных благотворительных проектов, посвященных обездоленным детям и спортсменам-инвалидам.





Он заполняет ниши государственного невнимания к тем, кто остро нуждается в помощи, – написал Борис Тасман, много лет проработавший с Сергеем Щурко в «Прессболе». – Скольким людям Сергей помог своими публикациями и акциями! Сегодня пришло время отдавать долги».





И действительно, общественная реакция на случившееся будет своего рода индикатором. Вступятся ли за Щурко десятки тысяч людей, которым он помог, или отмолчатся…