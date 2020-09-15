Дмитрий Басков объяснил, почему поддерживает Александра Лукашенко









— Вы никогда не скрывали своих политических взглядов, открыто поддерживаете действующую власть и президента. Как думаете, этот момент может повлиять на ваши отношения с Международной федерацией хоккея, с латышской стороной?





— Не скрывал и не буду скрывать своих политических взглядов и моего личного отношения к президенту тем более. Мне посчастливилось: я знаком с ним с 17 лет. У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться. У меня много воспоминаний, я помню девяностые, когда все это начиналось. Я помню, как мы, маленькие хоккеисты, по сути, постоянно ходили голодными и даже где-то воровали пирожки в столовой, чтобы поесть перед тренировкой. Помню то голодное время, когда выдавали сахар и крупу по талонам. И поэтому на протяжении всего этого периода, за четверть века, у меня была возможность наблюдать за всеми этими переменами, которые произошли в нашем государстве. Поэтому, собственно, я абсолютно убежденно отношусь к сегодняшней политической власти и лично к президенту.





— Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.





— Да.





— Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.





— Да, это хорошие воспоминания.





— Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?



