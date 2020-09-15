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Министр спорта Украины: «Зеленский поставил задачу провести Олимпиаду – будем выполнять»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах провести Олимпиаду в Украине.





- Руководство государства и президент Зеленский не раз заявляли о намерении провести в Украине Олимпиаду. Насколько это уместно для нашего бюджета, если Олимпиада – просто колоссальные расходы?

– Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы.

- Еще разок. Насколько Олимпиада в Украине уместна, когда есть куча других отраслей, которые здесь и сейчас требуют немало государственных денег?

– Так мы никогда ничего не проведем. Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать.

У нас же президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Владимирович Лысов построил бассейн. Каждый год проводят чемпионаты мира по юниорам или по взрослым, чемпионаты Европы. У нас есть потенциал.

Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то не было плохо.

- Да, но Евро-2012 оставило нам НСК «Олимпийский» и «Арену-Львов» с миллионными долгами. А львовский стадион, кроме этого, еще имеет проблемы с регулярной занятостью.

– Это такой вопрос. Там есть проблемы – к сожалению, вы все знаете. Там другая ситуация касательго долгов. Но НСК работает.

- Но за тем же НСК, на территории комплекса есть заброшенная, запущенная территория. Потратили кучу денег, а место приходит в упадок.

– Там много и не нашей территории.

- Это все равно проблема. Из-за долгов стадион так и не ввели полностью в эксплуатацию.

– А мы будем делать все так, чтобы ввести в эксплуатацию.

- Значит, беремся проводить Олимпиаду, хотя еще не избавились от долгов Евро-2012.

– Будем над этим работать. Презид т поставил задачу – мы будем ее выполнять, – сказал Гутцайт.

В феврале 2020 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что украинское правительство работает над идеей проведения Олимпиады. Один из вариантов – организация Игр совместно с Беларусью.
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