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Известный спортивный журналист Сергей Щурко получил 15 суток

Он перестал выходить на связь. Последнее сообщение Сергея было, что для беседы к нему едет милиция.


14 сентября журналиста «Прессбола» и спортивного менеджера Сергея Щурко задержали в Минске. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларуси — 2008» Ольга Хижинкова, сообщает pressball.by.

Как рассказала Хижинкова, после 13.00 Сергей перестал выходить на связь. Последнее его сообщение было, что для беседы к нему едет милиция. Позднее пресс-секретарь добавила, что Щурко находится на Окрестина, где будет проходить по административному делу.

Руководителем проекта pressball.by Юрием Довнаром было заявлено, что точно пока нельзя сказать, где журналист. Дежурный Окрестина сообщил, что в ИВС такого задержанного нет.

Сергей Щурко — один из самых известных белорусских спортивных журналистов. Он также занимается организацией благотворительных проектов с участием звезд белорусского спорта. Как выяснилось, суд над Щурко состоялся еще вчера. Ему дали 15 суток и находится Щурко на Окрестина.  

Помимо Сергея остаются в изоляторах и ожидают судов 10 журналистов, которые были задержаны в выходные 12-13 сентября.
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