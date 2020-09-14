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Шуневича и тут прокинули: пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" отдадут Баскову

Экс-министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск", который занимал с 15 мая 2014 года по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игоря Оберемко.


Такая информация содержится на официальном сайте "зубров".

Также решением Игоря Оберемко в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков

Сообщается, что заочное голосование по избранию нового председателя данной структуры в динамовском клубе назначено на 15 сентября.
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