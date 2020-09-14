



В пробе 26-летней спортсменки обнаружили лигандрол. Все результаты Виктории с 21 февраля 2020 года аннулированы, отсчет дисквалификации ведется с 30 марта 2020 года, сообщает сайт НАДА.





Виктория Колб — победительница молодежного чемпионата Европы-2015