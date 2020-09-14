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Дмитрий Басков: мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, что хотел бы продолжить параллельно тренировать команду Александра Лукашенко.




- Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.

- Да.

- Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.

- Да, это хорошие воспоминания.

- Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?

- Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — сказал Басков в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1".
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