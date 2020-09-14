











- Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.





- Да.





- Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.





- Да, это хорошие воспоминания.





- Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?





- Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — сказал Басков в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1"



