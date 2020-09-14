+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Австрийский теннисист Тим стал чемпионом US Open-2020

В финале австриец победил немца Александра Зверева.


Состоялся финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

В нем встречались третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим и Александр Зверев из Германии, который является седьмым номером рейтинга ATP.

Финал состоял из пяти сетов и завершился победой Тима - 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Для Зверева это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере. Тим играл в четвертом финале и впервые в нем победил.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]