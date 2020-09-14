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Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Виктория Азаренко — 14-й

В обновленном рейтинге ВТА от 14 сентября японка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на третью строчку. Финалистка этого турнира — Виктория Азаренко из Беларуси — стала 14-й ракеткой мира.


Рейтинг ВТА. 14 сентября


1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356
3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
5 (4). Софья Кенин (США) — 4700
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010...
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