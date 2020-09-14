







Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на The Sun.





По информации источника, футболист купил для возлюбленной украшение от Cartier, стоимость которого оценивается в 665 тысяч евро. Недавно Роналду сделал предложение Джорджине, но пара пока не планирует свадьбу - даты этого события еще нет. В Instagram девушка звезды "Ювентуса" оставила комментарий в виде смайлов с сердцами под фото с кольцом.









Это обручальное кольцо стало самым дорогим из тех, которые дарили футболисты своим девушкам. Криштиану обошел английского вратаря Джордана Пикфорда, который потратил на украшение 540 тысяч евро, а также еще одного англичанина Эшли Коула - экс-защитник "Челси" потратил на аналогичный подарок 295 тысяч евро.