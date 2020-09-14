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Роналду подарил возлюбленной самое дорогое обручальное кольцо в истории футбола

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил обручальное кольцо своей невесте Джорджине Родригес.



Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, футболист купил для возлюбленной украшение от Cartier, стоимость которого оценивается в 665 тысяч евро. Недавно Роналду сделал предложение Джорджине, но пара пока не планирует свадьбу - даты этого события еще нет. В Instagram девушка звезды "Ювентуса" оставила комментарий в виде смайлов с сердцами под фото с кольцом.


Это обручальное кольцо стало самым дорогим из тех, которые дарили футболисты своим девушкам. Криштиану обошел английского вратаря Джордана Пикфорда, который потратил на украшение 540 тысяч евро, а также еще одного англичанина Эшли Коула - экс-защитник "Челси" потратил на аналогичный подарок 295 тысяч евро. 
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