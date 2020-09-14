Австриец Тим стал победителем US Open

23-летний немецкий теннисист вел 2:0 по сетам, 2:1 в третьей партии и подавал. Однако 27-летний австриец выравнял счет.





Впервые в истории судьба решающего поединка US Open решалась на тай-брейке пятого сета. Его со счетом 8:6 выиграл Тим.





Он первый раз в карьере стал победителем турнира Большого шлема. До сегодняшнего дня Тим трижды уступал в финалах: на Roland Garros 2018-го и 2019 годов Рафаэлю Надалю, а на Australian Open 2020 – Новаку Джоковичу.





US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.



