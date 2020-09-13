Гран-при «Формулы-1» остановили из-за двух аварий

На старте гонки столкнулись пилот Red Bull Макс Ферстаппен и гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли. Оба спортсмена вылетели с трассы и не смогли продолжить заезд. После этого инцидента произошла еще более серьезная авария, в которой поучаствовали четыре болида.





Столкнулись болиды пилотов Карлос Сайнс (McLaren), Кевин Магнуссен (Haas), Антонио Джовинацци (Alpha Romeo) и Николас Латифи (Williams). Все они были вынуждены сойти с дистанции, а гонка была остановлена красными флагами из-за большого количества обломков на трассе.





Следующее Гран-при пройдет в Сочи. Гоночный уик-энд в России запланирован на 25-27 сентября.