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Колонна спортсменов вновь принимает участие в «Марше героев»

Сегодня в Миснке проходит «Марш героев».




Как сообщает «Наша Нiва» возле ТЦ «Галерея» на проезжую часть проспекта Победителей вышла колонна спортсменов.

На проезжей части проспекта Победителей уже около 10 тысяч человек, сообщает Tut.by. Люди идут в сторону стелы «Минск — город-герой». Часть людей свернула на Машерова и двигается в сторону Тимирязева.

Несколько колонн сошлось в районе площади Бангалор, прошло Парк дружбы народов и идет в направлении проспекта Победителей и Дроздов.
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