+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Экс-генсек брестского «Динамо» Мачульский: «Я поддерживаю ребят, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси»

Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поддерживает футболистов, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси.

– Это личное дело каждого. Каждый может выразить свою позицию, как он хочет. Кто-то записывает сториз, кто-то видео.

– Какая твоя позиция?

– Я поддерживаю ребят, которые записали видео, – сказал Мачульский.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]