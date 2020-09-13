Экс-генсек брестского «Динамо» Мачульский: «Я поддерживаю ребят, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси»
Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поддерживает футболистов, которые записали видео с призывом прекратить насилие в Беларуси.
– Это личное дело каждого. Каждый может выразить свою позицию, как он хочет. Кто-то записывает сториз, кто-то видео.
– Какая твоя позиция?
– Я поддерживаю ребят, которые записали видео, – сказал Мачульский.
14:23 13/09/2020
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