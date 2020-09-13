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Виктория Азаренко: это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах

Белоруска Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении японке Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:1, 3:6, 3:6.



"Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело", — приводит слова Азаренко "Чемпионат".

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.
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