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В БАТЭ прокомментировали информацию о COVID-19 у двух футболистов

Главный тренер борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал информацию о коронавирусе у полузащитников команды Игоря Стасевича и Станислава Драгуна, сообщает "Прессбол".

Перед матчем 23-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси против "Смолевичей" (5:2) в СМИ появилась информация о том, что футболисты "желто-синих" сдали положительные тесты на коронавирус. В игре они участие не принимали.

"На сто процентов сказать, что у них коронавирус не могу. Были сданы два теста. Первый оказался отрицательным, второй — положительным", - сказал Альшевский.

По его словам, оба спортсмена чувствуют себя "нормально".

"Сделали КТ — все хорошо. Поэтому есть основания думать, что после прохождения тестирования будет все хорошо", - добавил наставник БАТЭ.
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