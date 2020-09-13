В БАТЭ прокомментировали информацию о COVID-19 у двух футболистов

Перед матчем 23-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси против "Смолевичей" (5:2) в СМИ появилась информация о том, что футболисты "желто-синих" сдали положительные тесты на коронавирус. В игре они участие не принимали.





"На сто процентов сказать, что у них коронавирус не могу. Были сданы два теста. Первый оказался отрицательным, второй — положительным", - сказал Альшевский.





По его словам, оба спортсмена чувствуют себя "нормально".





"Сделали КТ — все хорошо. Поэтому есть основания думать, что после прохождения тестирования будет все хорошо", - добавил наставник БАТЭ.







