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Юрий Кендыш: гол посвящаю другу, который ждет решение суда по непонятному делу PandaDoc

Полузащитник "Шахтера" Юрий Кендыш поделился мнением о матче с "Витебском" (5:0).

- Обычно все голы посвящаю своей жене, но сегодняшний гол и победу хотелось бы посвятить нашему семейному другу, Диме Рабцевичу, который в настоящее время ждет решение суда по непонятному делу. Он — финансовый директор в PandaDoc. Незнание закона не освобождает от ответственности у нас в стране, в принципе, и везде, но я считаю, что этот человек ни в чем не виноват. И этой победой, и этим голом хотелось бы его поддержать, — сказал игрок в интервью пресс-службе.

Четырем сотрудникам PandaDoc предъявлены обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси. То есть в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Их также подозревают в финансировании протестов в Беларуси.
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