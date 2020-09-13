Виктория Азаренко проиграла в финале US Open





Азаренко стала первой теннисисткой, проигравшей финал US Open после победы в первом сете с 1994 года. Тогда знаменитая Штеффи Граф в подобных обстоятельствах уступила Аранте Санчес-Викарио.





Белоруска уверенно выиграла первый сет менее чем за полчаса, продемонстрировав практически идеальный теннис. Азаренко полностью доминировала на корте, совершив всего три невынужденные ошибки (13 у Осаки). Кроме того, она прекрасно подавала – вторая подача потребовалась всего один раз. У ее же соперницы мало что получалось – и при счете 5:1 японка швырнула ракетку на корт.





Виктория продолжила действовать агрессивно и в начале второго сета, выиграв два гейма подряд. Перелом произошел в третьем гейме – белоруска была близка к тому, чтобы выиграть и его, однако Осака заставила ее ошибиться и сделала тай-брек.





После этого инициатива в игре перешла к японской теннисистке – выросла стабильность ее подачи, да и ошибок она стала совершать заметно меньше. Кроме того, нельзя не отметить и то, что удача была на стороне Осаки – несколько розыгрышей она выиграла благодаря тому, что мяч всего на несколько миллиметров попал в линию. После счета 3:3 японка выиграла три гейма подряд.





В третьем сете ситуация не изменилась –Азаренко стала еще чаще ошибаться, в том числе и во время подачи. В то же время Осака нащупала свою игру и практически не дала шанса сопернице изменить ход матча.





22-летняя Наоми Осака выиграла US Open второй раз в карьере. Кроме того, она стала первым азиатским игроком, побеждавшим на трех турнирах Большого Шлема. После победы в финале над Азаренко, она поднимется на третье место в рейтинге WTA.





Азаренко играла в финале турнира Большого Шлема впервые с 2013 года. На пути к решающему поединку она обыграла австрийку Барбару Хаас (6:1, 6:2), свою соотечественницу Арину Соболенко (6:1, 6:3), польку Игу Швентек (6:4, 6:2), чешку Каролину Мухову (5:7, 6:1, 6:4), бельгийку Эпис Мертенс (6:1, 6:0), а в полуфинале одолела свою самую неудобную соперницу Серену Уильямс (1:6, 6:3, 6:3).





Всего, с учетом турнира ВТА в Нью-Йорке, который Виктория выиграла (в финале она должна была встретится именно с Наоми Осакой, но японка отказалась от матча из-за травмы) победная серия Азаренко составила 12 матчей. На 13-м, в финале открытого чемпионата США, она прервалась.





Это уже третье поражение белоруски в финалах US Open. Ранее, в 2012-м и 2013-м годах она про ывала в решающих матчах турнира Серене Уильямс.