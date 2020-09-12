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Сотни правозащитников призвали МОК отменить Олимпиаду-2022 в Пекине

Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине и перенести её из Китая в другую страну.

Правозащитники считают, что игры нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае, пишет svoboda.org
Отдельно правозащитники отмечают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в проводимой ими политике и позволило ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.

Среди авторов обращения, которое публикует агентство Reuters, организации, защищающие права уйгурского, тибетского и монгольского населения континентального Китая, а также жителей Гонконга.

До этого правозащитники уже призывали перенести игры 2022 года из Пекина, однако сейчас их обращение стало самым массовым, отмечает канал CNBC.
В МОК обращение пока не комментировали. Ранее, в ответ на вопрос Associated Press о нарушениях прав уйгуров в Китае, в организации заявили, что, выбирая какую-либо страну хозяйкой игр, комитет не поддерживает её политическое устройство.

Китайская полиция задерживает в Гонконге демонстрантов, продолжающих протестовать против нового закона о нацбезопасности. 1 июля 2020 года

В свою очередь пресс-секретарь китайского министра иностранных дел Чжао Лицзянь заявила, что правозащитники пытаются политизировать спорт, что, по её словам, противоречит духу Олимпийской хартии.
Китай в последние годы всё жёстче критикуется за массовое преследование уйгуров и тибетцев, уничтожение автономии Гонконга и другие нарушения прав человека. Власти страны эти обвинения отвергают.
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