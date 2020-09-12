В Иране казнен борец смешанного стиля Навид Афкари

"Очень печальная новость - казнь борца Навида Афкари в Иране. МОК шокирован сегодняшним заявлением. Президент МОК Томас Бах на неделе лично обращался к Верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.





"Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся работа МОК вместе с НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерацией иранской борьбы не достигли нашей цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", - отмечается там же.





Ранее в СМИ сообщалось, что борец и боец смешанного стиля Афкари был казнен в Иране за то, что убил человека в 2018 году, пишет interfax.by



